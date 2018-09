Senza biglietto sul treno minacciano â€‹il controllore con una bottiglia rotta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Ragazzini in fuga da una comunità di recupero, rintracciati mentre vagano in attesa di un treno. Stranieri ubriachi che si stendono sul pianale di un carro merci, infastidiscono i passeggeri sulle banchine o prendono a pugni le auto nel parcheggio della stazione. E giovani italiani che, fatti scendere perché trovati senza biglietto, minacciano un capotreno con i cocci di una bottiglie rotta. Basterebbe il report delle ultime due settimane, che riassume il lavoro del settore operativo della Polfer di Ancona, per dare un’idea di cosa succede in estate in una stazione come quella dorica o a bordo dei treni che incrociano da queste parti. Tre mesi di intenso lavoro, con controlli straordinari, operazioni mirate contro i furti di rame e servizi rinforzati specie nelle stazioni delle località rivierasche dove si tenevano grandi eventi, a partire dal Summer Jamboree di Senigallia. E con la fine di agosto non è che l’impegno sia diminuiti, anzi.