ANCONA Tre anni di reclusione. È la condanna rifilata ieri pomeriggio dal giudice Maria Elena Cola a un 48enne originario della Liberia accusato di lesioni stradali per il maxi incidente avvenuto il 25 novembre del 2018, sulla Flaminia. L’uomo, che stando agli accertamenti guidava con un’alcolemia compresa tra i 2,73 e i 3,44 g/l, avrà la patente sospesa per due anni.

Il bilancio

I rilievi in una serata di pioggia battente erano stati affidati agli agenti della polizia locale. Il bilancio: in quattro erano finiti all’ospedale di Torrette, di cui tre (tra questi anche l’imputato) in prognosi riservata. L’auto condotta dal 48enne, una Opel Corsa, era anche stata avvolta dalle fiamme dopo lo schianto con la vettura (una Alfa Mito) che procedeva lungo la corsia opposta, dunque in direzione Ancona.

Lo scontro era avvenuto all’altezza della frana Barducci. La Opel andava in direzione Falconara. Alla guida c’era il 48enne, che trasportava due donne e un uomo. Stando a quanto rilevato dagli agenti della polizia locale, il conducente aveva tentato un sorpasso sulla doppia linea continua, invadendo la corsia opposta. Qui stava sopraggiungendo l’Alfa Mito condotta da un fabrianese di 63 anni. L’impatto era stato così violento che l’Alfa era carambolata su una terza auto, una Fiat Punto che stava procedendo verso Ancona.

I soccorsi

La task force dei soccorsi si era messa subito in moto, considerando anche che l’Opel aveva preso fuoco. Le due donne dell’utilitaria erano finite all’ospedale: inizialmente, la prognosi era stata riservata, poi sciolta a 20 e 30 giorni. Una aveva subito la fratture multiple alle costole, l’altra politraumi. Meno grave le condizioni del terzo trasportato (10 giorni di prognosi). Illesi i conducenti dell’Alfa e della Punto. Il 48enne è stato difeso d’ufficio dall’avvocato Annalisa Galeazzi.