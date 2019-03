Neanche la sentenza riesce a fermare lo stalker della porta accanto

di Stefano Rispoli

ANCONA - Non è bastata neppure una sentenza di condanna a fermarlo. Lo stalker della porta accanto ha continuato a terrorizzare la vicina, un’infermiera romena che lavora all’ospedale di Torrette. Gliene ha combinate di tutti i colori: insulti razzisti, dispetti, minacce di morte a lei e al marito. E’ arrivato perfino a sfasciarle l’auto, infrangendo il lunotto posteriore con una grossa pietra.Il giudice, a giugno, l’ha condannato a un anno e 6 mesi di reclusione (pena sospesa). Ma lui ha fatto ricorso in Appello e, imperterrito, ha continuato a prendersela con la vicina. Offese, parolacce, graffi sulla carrozzeria dell’auto: il solito inferno. Ha rimediato un altro trittico di denunce e all’orizzonte si profila il processo-bis: lunedì la vittima si è di nuovo costituita parte civile e il gup ha disposto il rinvio a giudizio per l’irriducibile stalker 65enne, che inaugurerà il 2020 con la prima udienza fissata per il 9 gennaio.