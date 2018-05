Turista si sente male sulla nave al largo Arriva l'elicottero per salvarlo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA – Turista francese si sente male durante un viaggio in nave al largo del porto di Ancona: l’elicottero della capitaneria si alza in volo per portarlo in ospedale. Intorno alle 15 è stato effettuato un recupero e trasporto sanitario urgente a favore di un passeggero francese, che si trovava a bordo della nave traghetto “Hellenic Spirit”, a circa 4 miglia nautiche (7,5 km) dal porto di Ancona. La Sala Operativa della Guardia Costiera di Ancona ha immediatamente disposto l’intervento dell’elicottero “Nemo12” del 3° Nucleo Aereo Guardia Costiera di Pescara. Dopo il trasbordo, avvenuto mediante verricellamento con elicottero in manovra di hovering, il velivolo è atterrato direttamente presso l’eliporto dell’Ospedale Riuniti di Torrette di Ancona dove il passeggero è stato ricoverato per le dovute prestazioni sanitarie.