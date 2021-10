Si sente male e muore nell'hotel: allarme lanciato da un amico ma ogni soccorso si è rivelato vano

ANCONA - Un uomo di nazionalità turca di 58 anni è stato trovato morto all’Hotel Gino in piazza Rosselli. Stando a quanto è stato possibile ricostruire da parte dei carabinieri, il 58enne dovrebbe essere stato stroncato da un infarto. Si era sentito male giovedì, ma non era voluto andare a farsi controllare in ospedale. Nella notte il malore fatale, non si è più svegliato. L’allarme è stato lanciato da un amico, ma ormai per lui non c’era niente da fare. Inutili i soccorsi.

