ANCONA - Era andato a mangiare in un locale di via Marconi ma all'altezza di via De Gasperi si è sentito male ed è caduto. Grande spavento, provvidenziale l'intervento della Croce Gialla con l'uomo - un novantaseienne - portato al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette per tutti gli accertamenti del caso.

Ultimo aggiornamento: 16:27

