ANCONA - Era a bordo di un pullman di Conerobus nei pressi della stazione ferroviaria intorno alle 11,25 quando all'improvviso ha avuto un malore. Momenti di paura per un uomo di 60 anni aiutato dentro il bus da alcuni passeggeri con la Croce Gialla che è prontamente intervenuta sul posto insieme all'automedica per portare l'uomo in codice giallo all'ospedale di Torrette.

