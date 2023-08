Ancona, si sente male alla guida e finisce in un campo: auto circondata dalle fiamme. Paura per un anziano

ANCONA – Si è sentito male mentre stava guidando e ha perso il controllo dell'auto che è finita in un campo. Probabilmente a causa del surriscaldamento della marmitta, la vegetazione secca ha preso fuoco e le fiamme hanno finito per circondare il veicolo. L'intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha evitato il peggio: l'anziano è stato affidato alle cure del 118 e portato all'ospedale di Torrette. L'emergenza è scattata attorno alle 17 di oggi (9 agosto) in via Pontelungo. Al volante c'era un 84enne anconetano che, sotto choc, non ricorda nulla di quanto accaduto.

LEGGI ANCHE: Civitanova, aggredito con uno spray al peperoncino e malmenato: la sua "colpa" era quella di essersi fermato a fare stretching

Il malore

Sarebbe stato colto da un malore, almeno questa è la prima ipotesi della polizia locale che è intervenuta sul posto insieme ai pompieri, all'automedica del 118 e a un equipaggio della Croce Rossa.

L'anziano, che non era ferito ma era in stato confusionale, è stato estratto dall'abitacolo, caricato in ambulanza e accompagnato a Torrette per tutti gli accertamenti necessari.