Sensore bruciato: l'ascensore "imprigiona" i turisti e i residenti

di Stefano Rispoli

ANCONA - Il Comune fa tanto per aprire il capoluogo al mondo e renderlo il più accogliente possibile, ma ancora una volta deve fare i conti con un black-out tecnico: anche ieri mattina l’ascensore di Palazzo degli Anziani, inaugurato nel 2014, si è trasformato in una spiacevole trappola per i turisti. Tutto ad un tratto si è bloccato, durante la risalita. Un sobbalzo e lo stop improvviso, appena prima di approdare in piazza Stracca.Momenti di apprensione per un gruppo di croceristi inglesi da poco sbarcati al porto.