Verso un Ferragosto a peso d’oro. Tutto esaurito negli hotel: ecco i prezzi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA Ferragosto d’oro. Da Senigallia a Numana il sold out negli hotel è a un passo. Pochissime le camere ancora disponibili per chi cerca una vacanza last minute su cui però incombe il maltempo. Anche ad Ancona la disponibilità negli alberghi è limitata visto che (in base alle indicazioni dei principali motori di ricerca) le strutture prenotate si avvicinano al 90%.