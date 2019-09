Sballo del sabato sera controllati bus, stazioni a auto Identificati trecento ragazzi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Maxi controlli sono stati effettuati la scorsa notta in tutto litorale tra Ancona e Senigallia in una operazione di polizia a vasto raggio per evitare lo “sballo del sabato sera”. Una task force di poliziotti della Questura di Ancona, Commissariato di Senigallia, Polfer, Stradale e Cinofili hanno effettuato numerosissimi controlli nelle zone interessate dalla movida anconetana e senigalliese che hanno portato alla identificazione di circa 300 giovani ed al controllo di pullman, navette, treni, stazioni ferroviarie e veicoli. Nel corso dell’operazione, in un pullman pieno di giovani diretto ad una discoteca di Senigallia, i cani antidroga hanno trovato, nascoste sotto i sedili, dosi di sostanze stupefacenti, circa 40 grammi tra marijuana ed hashish. Numerose le bottiglie piene di alcol che sono state recuperate dalla Polizia. La Stradale di Ancona ha operato controlli sulle navette verificando la regolarità dei mezzi e della documentazione richiesta.