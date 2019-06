«Sei sempre al cellulare»: â€‹calci e pugni alla fidanzata 20enne

di Federica Serfilippi

ANCONA - Per mesi avrebbe picchiato e maltrattato la sua convivente tra le mura domestiche. Le botte, stando a quanto riscontrato dalla polizia, potevano scattare per niente: un raptus di gelosia, un cellulare tenuto troppo tra le mani, una risposta sbagliata. La violenza nei confronti di un’anconetana di 20 anni è terminata nelle ultime ore, quando gli agenti della Squadra Mobile hanno recapitato a quello che ormai è il suo ex compagno – un operaio di 30 anni – un provvedimento restrittivo del giudice: l’uomo ha l’obbligo di non avvicinarsi e comunicare in alcun modo con l’ex convivente.