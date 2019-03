Arriva in ambulanza e semina il panico al Pronto soccorso: bloccato

di Claudio Comirato

ANCONA - Era arrivato in ospedale da pochi minuti a bordo di un’ambulanza e dopo essere andato in bagno con le proprie gambe senza alcun tipo di dolore non ha trovato di meglio che tentare di aggredire l’infermiere che si trovava al triage del pronto soccorso di Torrette.Sono stati minuti di grande apprensione giovedì sera verso le 20 nel reparto emergenze di Torrette. A quell’ora in pronto soccorso è arrivata un’ambulanza al cui interno si trovava un uomo di circa 60 anni con dolori all’addome. Una volta arrivato al triage l’uomo, già noto agli operatori sanitari della struttura, è stato valutato in base ai sintomi che ha spiegato. Dopo qualche minuto è andato in bagno, poi come se nulla fosse ha raggiunto la postazione dell’infermiere ed ha iniziato a sbattere i pugni sopra il tavolino facendo cadere tutto quello che c’era sopra compresi dei documenti e degli analisi di alcuni pazienti.