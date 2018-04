Semina il caos e aggredisce i poliziotti: bloccato con lo spray urticante

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Gli agenti delle Volanti hanno dovuto usare lo spray al peperoncino per braccarlo, visto che era impossibile riportarlo alla calma e ha tentato di danneggiare anche l’auto della polizia. Momenti di paura ieri sera, attorno alle 21,30, in via Cadorna, dove un 27enne anconetano, che risiede in zona ed è conosciuto per problemi di dipendenze e psichiatrici, ha dato in escandescenze in un condominio. Tra urla e improperi, sotto l’effetto dell’alcol, è entrato in un palazzo e si è messo a suonare i campanelli e prendere a calci le porte. I residenti, spaventati, hanno chiamato il 113. Ha aggredito anche i due poliziotti intervenuti (visitati a Torrette e dimessi con alcuni giorni di prognosi), arrendendosi solo all’uso dello spray al peperoncino. Portato in Questura, è scattato l’arresto per resistenza a pubblico ufficiale.