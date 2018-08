In sella alla sua bici tampona un'automobile e cade Ciclista portato in ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - In sella alla sua bicicletta in un momento di distrazione ha tamponato un'auto ed è volato a terra, una brutta caduta però senza gravissime conseguenze. L'uomo, un quarantenne, è stato portato per tutti gli accertamenti del caso all'ospedale di Torrette. L'incidente si è verificato lungo via del Conero all'incrocio con Monte Spaccato. Sul posto oltre alla Croce Gialla anche la polizia municipale per i rilievi.