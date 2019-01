Sei chilometri di crateri: tre auto finiscono "in buca" in due giorni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Chi le conosce, le evita. Frena al momento opportuno e procede con un filo di gas per evitare sobbalzi e spiacevoli conseguenze. Chi non sa dove sono, deve affidarsi alla sorte. Che spesso non è benevola. Fra lunedì e martedì tre automobilisti sono finiti in buca: uno sulla Flaminia, uno in via Mattei, il terzo in via Einaudi. Tutti pronti a scattare foto e immortalare i danni da documentare in sede civile: gomme squarciate, cerchioni lesionati, carrozzeria ammaccata.Da via Conca al porto è un disastro. Nel picco dell’inverno, fra gelate, precipitazioni e temperature in picchiata, si sono aperte voragini lungo questo tragitto solcato ogni giorno da centinaia di mezzi pesanti. I 6 km che collegano lo svincolo di Torrette all’area imbarchi sono un pericolo pubblico, il peggior biglietto da visita per i turisti.