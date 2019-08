Volano sedie, pugni e bestemmie: â€‹la piazza è ostaggio della baby gang

di Stefano Rispoli

ANCONA - Volano sedie, pugni e bestemmie in piazza Salvo d’Acquisto, un deserto animato soltanto dalle bravate di bande giovanili che trascorrono le notti d’estate a bere, urlare, ascoltare musica a tutto volume, picchiarsi e dedicarsi a giochi assurdi, come piombare in mezzo alla strada al passaggio delle auto, costringendo chi guida a manovre da brivido per non investirli.Non ne possono più i residenti e i pochi commercianti rimasti in questa grigia piazza, pensata come punto d’incontro e cuore pulsante dei quartieri nuovi, ma oggi purtroppo priva di identità. Dove non arrivano le istituzioni a far sentire la loro presenza, purtroppo, subentrano degrado e inciviltà.