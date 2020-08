Scuole, il rush finale dei lavori anti-Covid: ipotesi Falcone per le classi del Pinocchio

ANCONA - Corsa contro il tempo per adeguare i 24 immobili che ospitano nidi, materne ed elementari. Ditte impegnate con una molteplicità di lavori finalizzati a garantire l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico. La data cerchiata in rosso dal Comune è venerdì 11 settembre, termine ultimo fissato per consegnare tutte le manutenzioni straordinarie decise, d’intesa con i presidi, che permetteranno agli alunni di entrare nelle aule messa a norma in base alle ultime direttive anti-Covid.



Oggi è inoltre attesa l’indicazione ufficiale della nuova sede che ospiterà le tre classi (76 alunni) dell’istituto comprensivo Pinocchio-Montesicuro. L’attenzione nelle ultime ore si è focalizzata sulla media Falcone di piazza Salvo D’Acquisto. Qui infatti è disponibile un intero piano che, con una serie di lavori quantificati in meno di 20mila euro, permetterà agli alunni di poter affrontare il nuovo anno scolastico. La decisione finale sarà presa oggi pomeriggio durante la riunione tra il Comune (il caso è stato seguito con particolare attenzione sin dall’inizio dagli assessori alla Pubblica istruzione Tiziana Borini e alle Manutenzioni Stefano Foresi) con il consiglio dell’istituto comprensivo Pinocchio-Montesicuro.

Una volta individuato l’immobile ci sarà da affrontare anche il tema del trasporto degli alunni. Gli spostamenti rappresentano per ora la maggior incognita in vista della riapertura delle scuole. Comune e dirigenti attendono le indicazioni definitive dalla conferenza Stato-Regioni convocata per oggi. L’organizzazione dei collegamenti casa-scuola-casa, per elementari e medie, sarà definita dal Comune anche in base al numero di richieste che arriveranno dalle famiglie per l’utilizzo dello scuolabus. Il termine per presentare le domande scade quest’oggi e i moduli possono essere inviati soltanto online utilizzando la piattaforma telematica messa a punto dal Comune (info sul sito web comune.ancona.gov.it). La definizione dei trasporti «è ancora oggi un punto critico – ha sottolineato nei giorni scorsi il sindaco Valeria Mancinelli - perché non abbiamo ancora le direttive certe sul riempimento dei mezzi. Stante il fatto che comunque serviranno mezzi in più, noi abbiamo già iniziato ad attivarci per noleggiare ulteriori mezzi di trasporto e ciò in collaborazione con Conerobus o con altri soggetti se ce ne fosse bisogno».

Resta da definire anche la data d’avvio del servizio mensa che sarà comunque garantito in tutte le scuole a tempo pieno, con modalità in parte tradizionale ed in parte con box lunch da consumare in classe. La ristorazione potrebbe partire qualche giorno dopo la riapertura o con la riapertura dopo le elezioni del 21 settembre. Già decisa invece la data per il ritorno nei nidi. Gli asili torneranno ad ospitare i bimbi da 0 a tre anni lunedì 7 settembre con gli stessi posti, orari e servizio offerto già negli anni precedenti. Inserimento immediato di tutti i bimbi che già li frequentavano e con inserimento scaglionato nei giorni successivi per quelli che richiedono il cosiddetto “inserimento” che avviene con iniziale necessaria presenza dei genitori.

Ai nastri di partenza invece l’appalto da 1,5 milioni per completare l’adeguamento sismico dell’elementare Domenico Savio. Il cantiere è stato aggiudicato al costituendo Rti L’Idea srl, l’opera permetterà di porre la parola fine a un recupero travagliato (metà lavoro è già stata effettuato nel 2013 con un altro appalto da 1,5 milioni) dopo la chiusura della scuola di via Torresi decisa nel 2012 dopo un sopralluogo dei vigili del fuoco con la verifica di alcune crepe che si erano create all’interno di alcuni locali. Stando alla tabella di marcia, le attività del secondo intervento avranno una durata di 520 giorni. Oltre all’adeguamento sismico, sono previste anche la coibentazione a cappotto del primo e secondo piano dei due blocchi, la sostituzione di infissi e vetri, il rifacimento di servizi igienici, impianto elettrico, allarme antintrusione e di sicurezza antincendio.

