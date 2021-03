Sicuri sullo scuolabus. L'assessore Borini: «Mezzi igienizzati, posti ridotti della metà così le distanze sono garantite»

ANCONA «Il vero problema sono i trasporti». Questa frase, quando le lezioni erano ancora tutte in presenza, nell’ambiente scolastico era diventata un mantra. Se dopo Natale nelle aule la situazione contagi si era fatta incandescente, la colpa, si diceva, non era degli istituti, nei quali venivano osservate le più stringenti norme di sicurezza, ma dell’anarchia che regnava all’esterno, in maniera particolare alle fermate degli autobus.



Il nodo

Con l’ormai certa riapertura di materne, elementari e prime classi delle medie dopo Pasqua, l’argomento potrebbe tornare di attualità. O forse no. Perché, come osserva l’assessore alla Pubblica istruzione del Comune di Ancona, Tiziana Borini, garantire la sicurezza sugli scuolabus utilizzati dai bambini più piccoli è molto più semplice che farlo sugli autobus di linea dove salgono i ragazzi di medie e superiori. «Con il ritorno sui banchi ripartirà anche il servizio di scuolabus e non c’è motivo per pensare di fare diversamente – dichiara l’assessore -. Le misure di prevenzione sono infatti sempre state rigorose e mai, finché il servizio è stato attivo, si è manifestata alcuna criticità».



L’attenzione

Questo anche grazie al fatto che il servizio è gestito direttamente dal Comune, il quale ha innanzitutto disposto un’approfondita igienizzazione dei mezzi, che vengono puliti dagli autisti prima di ogni salita e dopo ogni discesa dei bambini, e che sono quotidianamente sanificati da una ditta specializzata. «Inoltre – puntualizza Borini – i guidatori sono sempre attenti a far salire gli alunni uno alla volta e non partono mai finché questi non sono tutti ai propri posti». Posti che risultano ben distanziati, in quanto la capienza dei mezzi è stata ridotta del 50%. «Per altro si tratta di mezzi non troppo grossi, da 30 o 40 sedute – osserva l’assessore -. Ciò significa che allo stato attuale l’autista si trova a gestire al massimo 15 o 20 bambini». Mai di più. E qui sta la grossa differenza con gli autobus di linea. Sugli scuolabus salgono soltanto coloro che sono iscritti al servizio. Quindi è impossibile che si vada oltre il 50% di capienza. Mentre su quelli di linea, molto più grandi, i ragazzi delle scuole si mescolano all’utenza ordinaria e l’autista fa fatica a capire quando si è raggiunto il limite. L’unico dubbio sugli scuolabus è la vigilanza mentre il mezzo è in moto. Il guidatore deve guardare la strada e non può controllare che i bambini indossino la mascherina o stiano fermi al proprio posto.



La vigilanza

Ma per Borini non è un problema: «Si tratta soprattutto di bambini delle elementari, che sono i più ligi alle regole, e i percorsi sono relativamente brevi. Ad ogni modo facciamo dei controlli a campione e gli autisti possono segnalare se ci sono episodi di indisciplina. Finora non è mai successo». Che i genitori si fidino del servizio è dimostrato dal fatto che nessuno vi ha rinunciato. Con l’arrivo della bella stagione, tuttavia, l’amministrazione comunale punterà ancora di più sul pedibus, ripristinandolo laddove già c’era e attivandolo ove possibile.



