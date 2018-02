Scuole chiuse anche domani e in alcuni centri pure giovedì: ecco il quadro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Fa ancora freddo, nevica a tratti, disgi assortiti su tutta la provincia con i sindaci che stanno verificando come gestire la situazione-scuole. Domani chiusi tutti gli istituti di Ancona, Camerano, Jesi, Senigallia e Trecastelli, provvedimento esteso a giovedì per quel che riguarda Falconara e Osimo.Chiusura delle scuole di ogni ordine e grado anche in tutta la Vallesina. Oltre a Jesi, istituti chiusi anche a Castelbellino, Monte San Vito, Montecarotto, Filottrano e Santa Maria Nuova.Situazione in fase di definizione in altri centri anche se appare probabile che lo stop alle lezioni riguarderà praticamente tutti i centri della provincia.