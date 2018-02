Scuole chiuse, mobilitazione e ansia. Pronto il piano per sfidare Burian

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - È attesa oggi la prima nevicata su Ancona e, dopo la riunione del Coc di ieri mattina, il sindaco Valeria Mancinelli ha firmato un’ordinanza che dispone la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido, domani e martedì. Chiusi anche i centri diurni per disabili e i centri di aggregazione gestiti dal Comune, mentre il rettore Sauro Longhi ha sospeso domani tutte le attività didattiche nelle sedi dell’Università Politecnica delle Marche.Oggi e lunedì la Protezione civile regionale annuncia nevicate diffuse fino alla costa e un marcato calo delle temperature. A partire dalle prime ore di oggi, attese nevicate fino a 300m, per abbassarsi fino al livello del mare dal primo pomeriggio. È in arrivo dalla Siberia Burian, una sferzata di aria freddissima, e ieri si è riunito il Coc, il centro operativo comunale con la presenza dell’assessore alla Protezione civile Stefano Foresi, del direttore generale Giancarlo Gasparini, del comandante Polizia Municipale Liliana Rovaldi, la partecipazione dei tecnici comunali e dell’architetto Sergio Cordiali dell’Ufficio tecnico dell’azienda Ospedali Riuniti. In caso di neve e ghiaccio, il sindaco Valeria Mancinelli invita i cittadini «a limitare al massimo gli spostamenti. Salvo casi di necessità assoluta, vi invitiamo a rimanere a casa e per le uscite comunque necessarie, sappiate fin da ora che bisognerà assolutamente attrezzarsi con gomme termiche o catene montate».Sorvegliate speciali sono le frazioni e da ieri notte la pattuglia della Polizia Municipale, dalle ore 24 alle ore 5, le ha monitorate per verificare la situazione e accertare le condizioni di intervento. Il pattugliamento notturno della Municipale proseguirà fino al 28 febbraio, mentre durante il giorno il controllo del territorio sarà effettuato dai tecnici comunali. Per la pulizia delle strade, l’assessore Foresi ha già allertato le 11 ditte, ingaggiate per la pulizia delle strade comunali per il periodo dal 15 novembre 2017 al 15 aprile 2018, alle quali sono state affidate altrettante aree di intervento. Le ditte, con i loro mezzi, saranno pronte ad intervenire nel giro di 30 minuti. Saranno prioritariamente oggetto di intervento i punti sensibili, quali le direttrici di accesso ai quattro ospedali (Salesi, Torrette, Inrca e Villa Igea), la Prefettura, la Questura e le grandi arterie di comunicazione. Inoltre sono pronti a intervenire 4 mezzi spartineve del magazzino comunale e per lo sgombero della neve nei marciapiedi e nelle vie si sono già resi disponibili 180 spalatori che hanno risposto a un appello del Comune. Da domani alle 10 in caso di necessità saranno pronti ad intervenire. Anche la Cisl Fp mette a disposizione tutto il personale per l’emergenza neve e rinvierà l’assemblea dei lavoratori indetta domani per illustrare il nuovo contratto.Per far fronte alle precipitazioni nevose anche Conerobus si è organizzata ed eventuali variazioni nella frequenza delle corse dipenderanno dalla quantità di neve e dalle condizioni della viabilità. Ostacoli alla circolazione potrebbero verificarsi, ad esempio, nel caso di automobili private ferme lungo la carreggiata perché impossibilitate a proseguire a causa della neve. A partire da domani, la situazione sarà comunque monitorabile sul sito internet di Conerobus. Operativo anche il piano freddo per i senzatetto con il raddoppio dei posti letto nella struttura comunale Un Tetto per tutti. Sindaco e prefetto hanno chiesto e ottenuto l’apertura già da stanotte della sala di attesa della stazione ferroviaria, con la collaborazione e la presenza dell’unità di strada per accogliere i senzatetto. Per emergenze o informazioni sono attivi i numeri del Coc: 071/2223008 e 071/2223067.