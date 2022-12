ANCONA È andata deserta la gara d’appalto per la fornitura di cinque scuolabus elettrici, indetta nell’ambito del progetto “Noi viaggiamo green, e tu?”. La basa di gara era stata fissata a 880mila euro, Iva esclusa, per una tipologia di bus e di 980mila per un’altra. Si dovrà dunque indire una nuova procedura. Si tratta di una piccola frenata per la svolta green abbracciata dall’amministrazione comunale. Stando al progetto, ad ogni scuolabus corrisponderà una nuova linea che andrà a coprire quelle tratte che ancora non erano servite, specie nelle frazioni.

Le tratte

Un mezzo servirà la primaria Levi di Montesicuro, e transiterà per le frazioni di Ghettarello, Sappanico e Aspio Sud ancora non coperte. Un altro si occuperà degli studenti della primaria Don Milani aTorrette per coprire la domanda degli studenti del tempo pieno. Ed il terzo della tipologia 1 servirà la primaria Maggini, nel quartiere Grazie-Tavernelle, per la zona di Varano che negli ultimi anni si è molto estesa verso l’interno e necessita di un servizio scuolabus più capillare. Mentre per la tipologia 2, di cui fanno parte i restanti due scuolabus, l’importo previsto per la base di gara è di 980mila euro e toccheranno la primaria Ungaretti a Candia allo scopo di servire i nuovi insediamenti urbani di Villa Fiorita, e la primaria Pietralacroce in particolare la sezione distaccata in via del Conero 34, che sarà rivolta agli studenti che provengono soprattutto dalle frazioni del Poggio e di Massignano. Ogni mezzo sarà dotato di 42 posti a sedere, di cui 40 dedicati agli studenti.

Sempre sul fronte green, per i dipendenti del Comune di Ancona l’abbonamento per il trasporto urbano ed extraurbano costerà meno. Lo indica una convenzione stretta tra l’amministrazione comunale ed Atma per l’anno 2023. Tutto nell’ottica di una svolta green tesa ad incentivare la mobilità sostenibile. Il servizio è destinato a tutto il personale di ruolo e a quello con contratto di lavoro flessibile in servizio per almeno dieci mesi. Stando ai termini contrattuali l’Atma si impegna a fornire l’abbonamento annuale alle linee extraurbane a un prezzo scontato (costo mensile x 10 - 5%) in favore di tutti i lavoratori autorizzati che aderiranno alla proposta del Comune di Ancona. L’abbonamento annuale al servizio urbano avrà un costo di 280 euro anziché di 300.