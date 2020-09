Trasporto scolastico, il servizio al via da mercoledì 23 settembre

ANCONA - C'era grande attesa ed ecco l'annuncio dell'amministrazione che comunica che mercoledì 23 settembre avrà regolarmente inizio il servizio di trasporto scolastico comunale, pur fra molte difficoltà dovute alla capienza dei mezzi all'80% come previsto dalle linee guida e alla differenziazione degli orari di entrata e uscita in molte scuole. Sulla base della delibera n. 262/2020, che prevedeva alcuni criteri per l'accoglimento delle

domande di iscrizione, l’amministrazione è riuscita comunque a garantire il servizio al maggior numero possibile di utenti.

