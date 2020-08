La scuola riparte: corsi di recupero ma non per tutti. Ecco la situazione istituto per istituto

ANCONA - Qualcuno li farà in presenza, qualcun altro online, altri dovranno aspettare come minimo qualche giorno. Martedì è previsto l’avvio dei corsi di recupero, ma negli istituti superiori di Ancona i modi e i tempi non saranno per tutti uguali. Pesano infatti una serie di criticità, che vanno dai lavori ancora in corso per l’adeguamento delle aule, alla carenza di personale, con in più le incertezze derivanti dallo status di queste lezioni aggiuntive, che il Ministero dell’Istruzione ha indicato come “attività ordinaria”, mentre i sindacati le considerano, facendo riferimento al contratto nazionale dei docenti, degli straordinari.

Chi non ha avuto particolari problemi nell’organizzazione dei corsi, che infatti prenderanno regolarmente il via l’1 settembre, è il preside del liceo artistico Mannucci, Francesco Maria Orsolini: «I docenti ci sono e le aule sono state già individuate e predisposte. I ragazzi verranno divisi in gruppi che non supereranno mai le dieci unità. Essendo circa un centinaio, sebbene distribuiti nelle tre sedi, verranno convocati in giorni differenti per evitare assembramenti. A ognuno di loro sarà comunicato il percorso da effettuare per raggiungere la propria aula in sicurezza. Una volta al suo interno potranno levare le mascherine. Per quanto riguarda l’igiene, ovviamente rispetteremo tutti i protocolli indicati dall’Istituto Superiore di Sanità».

Stesso discorso per il liceo scientifico Galilei. «Partiamo martedì in presenza – comunica la dirigente Anna Rita Durantini -, anche perché gli studenti non vedono l’ora di rivedere i propri docenti. Abbiamo costituito piccoli gruppi di massimo 5 o 6 alunni che verranno in giorni diversi per far sì che non ci siano troppi ragazzi insieme all’interno della scuola». Dovrebbero essere ogni volta una sessantina, se si considera che gli interessati sono circa 300 e che devono essere distribuiti su cinque giorni. «Abbiamo già predisposto percorsi di ingresso e di uscita differenziati – continua Durantini – e a ogni cambio dell’ora, se nell’aula è prevista una rotazione dei gruppi, ci sarà la sanificazione degli oggetti toccati (banchi, maniglie, tastiere dei computer) e l’apertura delle finestre per consentire il ricambio dell’aria. Una volta a loro posto i ragazzi potranno togliere la mascherina. Se tutti seguiranno le regole penso che non ci saranno problemi, ma questo servirà anche per verificare eventuali problematiche in vista del ritorno sui banchi il 14 settembre».

Al Savoia Benincasa la preside ha invece optato per la didattica a distanza. «Da noi sono ancora in corso i lavori per ricavare nuovi spazi – spiega Alessandra Rucci - e non era sicuro far tornare i ragazzi in aula in queste condizioni. Quindi per le prime due settimane i corsi si terranno sulla piattaforma digitale. Sono già stati predisposti i gruppi e i docenti sono pronti a partire. Dal 14 settembre, però, si tornerà a fare tutto in classe». La preside infatti ricorda come non si tratti di veri e propri corsi di recupero, essendo stati aboliti gli esami di riparazione, ma di piani di integrazione degli apprendimenti, che possono essere svolti durante l’anno, con dei gruppi classe divisi, parallelamente all’attività didattica ordinaria, fin tanto che i ragazzi interessati non hanno recuperato le proprie carenze. Al professionale Podesti Calzecchi Onesti la volontà della dirigente di cominciare i corsi di recupero i primi di settembre in presenza si scontra con le difficoltà a livello di organico. «Al momento ho a disposizione appena il 40% dei docenti – fa sapere la dirigente Laura Castellana – e, considerato che adesso ci sono anche gli esami di maturità per i candidati esterni, devo capire come utilizzare le risorse che ho a disposizione». Anche perché c’è da mettere in conto pure la controversia intorno alla definizione di “attività ordinaria”. «Per questo martedì ci incontreremo coi delegati Rsu all’interno del collegio dei docenti per definire la situazione».

