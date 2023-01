ANCONA - Un quartiere in festa per l’assaggio della riapertura della scuola, vicina al secolo di vita. La De Amicis tornerà ad ospitare gli alunni con ogni probabilità lunedì 30 gennaio . Ma intanto il quartiere Adriatico ha potuto salutare e apprezzare il new look della elementare chiusa a fine estate del 2021 per una serie di lavori di ristrutturazione e per la demolizione e nuova edificazione della palestra. Il Comune ha organizzato sabato un open day riservato a tutti quei genitori che hanno manifestato l’intenzione di iscrivere i propri figli alla scuola che oltre alla primaria ospita anche due sezioni della materna.

L'attesa è finita

Tante le famiglie con bambini al seguito che hanno atteso pazientemente l’apertura del portone del plesso in corso Amendola, dove sono stati ampliati anche i marciapiedi. A fare gli onori di casa Tiziana Borini assessore alle Politiche Educative, oltre a Lucia Cipolla dirigente dell’Istituto Comprensivo Novelli Natalucci. A rifarsi gli occhi per i lavori fatti ma anche a congratularsi per le tante migliorie portate a termine il sindaco Valeria Mancinelli, l’assessore ai Lavori Pubblici Paolo Manarini assieme ad Ida Simonella Assessore al Porto, Piano Strategico, Trasporti e Bilancio. La scuola dovrebbe riaprire i battenti lunedì 30 gennaio. I lavori all’interno del complesso sono terminati, l’unico capitolo che manca, e che ancora scopre il fianco al condizionale, è quello delle ultime rifiniture nella zona della mensa dove occorre ancora del tempo per sistemare degli allacci idraulici e della messa in funzione dell’impianto elettrico, peraltro già montato.

La tabella di marcia



Rispetto alla tabella di marcia la scuola ripartirà con 3 settimane di ritardo rispetto alla data indicata ma lo farà a pieno regime con le aule dove verranno accolte 11 classi ora sistemate alle Ferrucci e alle Leopardi e 2 sezioni della materna per il momento ospiti in via Redipuglia. Oltre 350 bambini pronti a ridare colore e vita e questa scuola assieme ai tanti docenti presenti all’open day. Una scuola antisismica, a risparmio energetico e dotata di sensori che accendono o spengono le luci delle aule in base alla presenza in classe degli alunni, che potranno contare anche sui banchi concepiti in base alla loro altezza. Gioiello di domotica e hi-teh, con lavagne di ultima generazione dotate di un software multifunzionale. Per l’inizio del nuovo anno scolastico sarà operativa anche la palestra che è stata demolita ed è in fase di ricostruzione. Verranno recuperate altre quattro aule utilizzate ai fini didattici e per la psicomotricità dei bambini della materna. Mercoledì sempre nel pomeriggio nuovo open day, questa volta riservato ai genitori dei bambini sempre della materna .