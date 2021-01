Meno quattro giorni al ritorno sui banchi: le scelte dei presidi tra precedenze, turnover e Dad a giorni alterni

ANCONA - Nel caos organizzativo, i presidi sono rimasti fedeli a un principio di base: il mantenimento dell’integrità del gruppo-classe. Ma in vista del ritorno sui banchi da giovedì con il criterio del 50-50 fino al 15 gennaio (metà studenti in presenza, metà in Dad) la maggior parte delle scuole ha optato per la soluzione più comoda: la rotazione delle classi, a giorni o a settimane alterne. Una minoranza, invece, ha preferito garantire una continuità in presenza agli alunni del primo e del quinto anno.

E non manca chi sta già sperimentando gli ingressi scaglionati, sia pure con lo stacco di una sola ora, in vista del passaggio alla didattica in presenza al 75% che dovrebbe scattare (salvo nuove disposizioni governative) dalla settimana del 18 gennaio.



Sei dei 7 istituti superiori del capoluogo hanno definito una turnazione integrale delle classi che, ad esempio, al Savoia-Benincasa sarà settimanale. «La nostra popolazione studentesca è stata suddivisa in due blocchi omogenei - spiega la preside Alessandra Rucci -. Ogni settimana metà delle classi dei 5 anni farà didattica in presenza e l’altra metà in Dad, alternandosi. Inoltre, abbiamo confermato due ingressi distinti, alle 8 e alle 9. Ma sarebbe un grave problema se dovessimo essere costretti a scaglionare le entrate con due ore di distacco, come ha chiesto il prefetto, perché organizzare i pasti a scuola è complesso, oltre che pericoloso per il rischio contagi, senza contare la carenza di personale Ata». Rotazione integrale anche allo scientifico Galilei. «È inevitabile - spiega la preside Annarita Durantini -, si chiude il quadrimestre, tutte le classi sono chiamate alle verifiche scritte. Fino al 15 gennaio andiamo avanti così, poi aspettiamo gli eventi: se reintrodurranno le lezioni in presenza al 75% con doppio orario, al massimo siamo disponibili a far uscire i ragazzi alle 14. Oltre non si può andare».



Anche il Vanvitelli-Stracca-Angelini ha scelto di mantenere le classi compatte con turnazione al 50%. «Nessuna discriminazione tra prime, quinte e le altre - spiega il direttore scolastico Francesco Savore -. In caso di necessità, divideremo le classi sfruttando l’organico di potenziamento dei docenti. Il fatto che gli alunni provenienti dalla provincia a inizio anno sono stati distribuiti equamente tra le varie classi ci permetterà di contribuire ad alleggerire la rete dei trasporti». Se al liceo Rinaldini si andrà in classe a giorni alterni, tra indirizzo classico e di scienze umane, al Volterra-Elia gli studenti di tutti i corsi si turneranno a ciclo settimanale. L’eccezione è il Mannucci. «Abbiamo dato priorità alle prime classi che faranno sempre lezione in presenza - spiega Francesco Maria Orsolini, preside del liceo artistico -. Per il resto, la Dad sarà più ridotta per le quinte, che preparano la maturità, e per gli studenti delle seconde che sono chiamati a scegliere l’indirizzo da seguire nel triennio e devono svolgere attività nei laboratori».

Simile opzione allo scientifico Da Vinci di Jesi, dove a tutte le prime, le quinte e le quarte dello sportivo e delle scienze applicate è riservata una quota maggiore di lezioni in presenza (dal 7 al 13 gennaio) con Dad solo il 14 e 15.

Al Podesti-Calzecchi Onesti di Passo Varano, invece, è stato definito un orario verde (in presenza) e rosa (da remoto) per tutte le classi con un rientro settimanale di 2 ore: gli studenti in pausa pranzo possono usufruire del servizio bar e di un’ampia sala per i pasti portati da casa. Il rebus del pranzo a scuola, che si porrà se verrà confermato da metà gennaio il doppio ingresso alle 8 e alle 10, come da ordinanza prefettizia, verrà agilmente superato anche al Corinaldesi-Padovano di Senigallia: «Non abbiamo una mensa, ma un bar e comunque da tempo i ragazzi sono organizzati nel portarsi il pasto da casa o sono liberi di uscire e mangiare fuori - chiarisce la preside Anna Maria Nicolosi -. Ma capisco le difficoltà dei colleghi che non hanno mai potuto offrire questo servizio». Come il Corridoni-Campana di Osimo, dove la preside Milena Brandoni ha deciso di alternare di giorno in giorno l’ingresso degli studenti del biennio e del triennio. «Ma il doppio turno - ribadisce anche lei - è improponibile».

