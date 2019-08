Scritte e danni alla sede di Casapound: individuato e denunciato un ultrà dorico

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Torna nel mirino dei vandali la sede di Casapound: imbrattata ancora la saracinesca di via Jesi 55, nel cuore del Piano. Il raid si è verificato con delle vernice spray rossa la notte dello scorso 27 luglio. Ai poliziotti della Digos sono bastati dieci giorni per risalire al presunto responsabile. Si tratta di un 35enne anconetano, ultrà biancorosso e simpatizzante degli ambienti dell’estrema sinistra.Già conosciuto dalle forze di polizia per reati legati all’ordine pubblico, il tifoso è stato denunciato a piede libero per deturpamento e imbrattamento di cose altrui. Stando alle indagini degli agenti della Divisione Investigazioni Generali e Operazioni Speciali della questura, l’uomo aveva agito in piena notte armato di una bomboletta spray di colore rosso. Aveva inciso sull’ingresso principale delle scritte inneggianti alla lotta continua contro i movimenti di estrema destra. Aveva suggellato il tutto con una croce a cinque punte, simbolo spesso associato al comunismo o agli ambienti della sinistra radicale.