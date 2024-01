ANCONA - Graffiti art. Street art. Stessa famiglia. Espressioni diverse. Un po’ come le “tag”, ovvero le firme che contraddistinguono i vari graffiti artists, e le vere e proprie opere che campeggiano su alcune pareti della città. «La matrice è la stessa, ma quello che osserviamo sulla superficie è diverso» specifica David Campana, 43 anni, di Chiaravalle. Nickname: Panic. Lui è uno writer di lunga data, un artista con la maiuscola. Vicepresidente dell’associazione Jassart che si occupa di promuovere e tutelare il movimento artistico-culturale del Graffiti Writing e della Street Art con l’intento di distinguere «coloro che imbrattano da chi invece è in grado di riqualificare esteticamente l’ambiente urbano con le proprie opere» si legge testualmente sul sito dell’associazione. «Non mi sento di condannare nessuno - rimarca l’artista riferendosi agli autori delle firme che hanno macchiato decine di pareti e monumenti in città -, ma intanto vorrei sia chiaro che una tag fatta con lo spray è diversa da una dichiarazione d’amore o una frase di carattere sportivo».

APPROFONDIMENTI LA DECISIONE La stanza delle telecamere

i blitz catturati nei video

«Così i writers in trappola»

Questione di stili

Il concetto è delicato, una linea sottile che parte da lontano. Dalla cultura hip hop statunitense a cavallo tra anni ‘70 e ‘80. Una cultura di strada fatta di sfumature. Tante. Il “bombing”, ad esempio, è l’atto di imprimere su una parete la propria firma. La tag, appunto. «Non è una pratica che compio - afferma Francesco Marchesani, 39 anni, in arte Onem -, ma succede da sempre. Da quando il graffitismo dal Bronx è sbarcato in Europa». Insomma, i creativi dello spray, oggi artisti maturi e professionalmente riconosciuti e richiesti, capiscono il disappunto che queste scritte suscitano agli occhi della comunità. «Mi rendo perfettamente conto della condanna che arriva da fuori e la comprendo - riprende Campana -. Al di là di ogni giudizio, vorrei chiarire che si tratta di una cultura che all’interno vede anche quel tipo di pratica. Ancona, tra l’altro, è una città che da oltre 30 anni a questa parte ha sempre avuto a che fare con la graffiti art perché qui sono nati molti artisti che sono stati riconosciuti anche a livello nazionale». Ma i due graffitisti ci tengono a sottolineare che tra la loro cultura e il semplice vandalismo c’è un abisso. Senza andare troppo a fondo della questione, basta un riferimento che entrambi hanno voluto evidenziare.

Un confine labile

«Tra di noi c’è un codice di tipo etico - spiega Marchesani - i centri storici, i palazzi storici e i monumenti non vanno toccati. L’arte non si sovrappone all’arte». «È una sorta linea di demarcazione - replica Campana -, poi ognuno fa le sue scelte. Io non posso condannare una parte della stessa cultura che rientra nel mondo dei graffiti e del writing. Posso rispondere delle mie azioni, quello sì. E io so come comportarmi nel rispetto del comune senso civico». Il confine, dunque, è estremamente labile. Campana si chiede: «Se invece della tag di uno sconosciuto fosse di Banksy, ci sarebbe tutta questa crociata contro?». E qui si esce dal campo della graffiti art e si entra in quello della street art. Terreni attigui, seppure differenti. In ogni caso emerge la complessità interpretativa per chi questa cultura la vive da dentro.

La stretta

Mentre per tutti gli altri, se non è un’opera d’arte è un atto vandalico e basta. Perciò l’esigenza di un’ordinanza ad hoc. «Paradossalmente approvo la misura del Comune - afferma Marchesani -, semplicemente perché è meglio mettere in condizioni un ragazzino di riparare al danno commesso piuttosto che mandarlo davanti ad un giudice con una denuncia». «Come principio potrebbe anche essere giusto - replica Campana -. Se non altro è più umano. Quando faccio opere su commissione sto attento a non sporcare dove non devo».