Screening di massa al via da domani, corsa per fare l'esame Covid: già 4mila prenotazioni

ANCONA - Cinque clic per prenotare virtualmente la partecipazione al tampone rapido (e gratuito) da effettuare al Palaindoor. Un minuto per spostarsi dall’home page del Comune alla conferma definitiva dell’appuntamento scegliendo giorno e fascia oraria più comoda. Anche se in serata alcuni orari erano quasi al completo. Come ad esempio la fascia d’apertura di domani alle 8.30: 222 prenotazioni su 250 posti disponibili (alle ore 20). Molto gettonata la data del 23 dicembre e le sue fasce orarie pomeridiane. Tanto che l’ultima finestra delle 17.30 ieri sera è praticamente esaurita (248 richieste su 250 tamponi previsti).

Un’occasione in più forse per essere sicuri di poter festeggiare un Natale Covid-free. Alle 20 di ieri sera risultavano prenotati oltre 4mila anconetani. Incluso il sindaco Valeria Mancinelli, come da lei annunciato sulla sua pagina Facebook poco prima delle 14: «Ho appena prenotato l’appuntamento per il tampone rapido, lo screening in programma da venerdi al Palaindoor. La prenotazione è semplice, si può utilizzare l’app che trovate sul sito del Comune oppure ai numeri telefonici» attivati ieri dopo le 14: 0712222112, 2222303 e 2223071. A cui oggi se ne potrebbero aggiungere altri.

Le prenotazioni on line allo screening di massa, voluto dalla Regione e allestito al Palaindoor della Montagnola da domani, si sono aperte poco prima di mezzogiorno. Pochi i passaggi richiesti, come abbiamo verificato virtualmente ieri alle 12.30. La prima mossa è andare sull’home page del Comune (www.comune.ancona.gov.it) e cliccare sul tasto “prebnota il tanpone rapio”. La finestra successiva ricorda che il test al Palaindoor richeiderà un’ora di tempo e una freccia vi introdurrà al calendario con le 8 fasce orarie previste (ingressi dalle 8.30 alle 11.30 e dalle 14.30 alle 17.30). Selezionati il giorno e la fascia preferita (salvo esaurimento dei posti) il sistema richiederà nome, cognome, email e cellulare. Inseriti i dati selezionare il “salva e continua” e la finestra successiva comunicherà che la vostra rpenotazione è andata a buon fine. Un promemoria dell’appuntamento automaticamente sarà inviato (mittente Timify, occhio che non finisca nello sam) alla mail indicata nella richiesta. In fondo alla comunicazione troverete anche un link per cancellare o riprogrammare l’appuntamento (con un preavviso di almeno 24 ore rispetto alla data scelta per il test).

Il giorno dello screening ricordatevi di portare la tessera sanitaria, un documento di identità e il modulo di autocertificazione già compilato reperibile sul sito del Comune di Ancona. Al Palaindoor è obbligatorio indossare la mascherina. Il responso del tampone si otterrà dopo circa 20 minuti. Chi risultasse positivo, dovrà poi fare il tempone molecolare alla postazione driver all’esterno del Palaindoor. L’Asur organizzerà 20 postazioni all’interno della struttura, grande abbastanza per essere divisa in zone diverse per l’accoglienza, la misurazione della febbre, per lo svolgimento dei test e per l’attesa. Una navetta dedicata con percorso piazza Cavour-piazza Ugo Bassi - Palaindoor sarà istituita nei giorni dei tamponi. Il Comune ha consegnato 40 transenne, oltre 100 sedie e tavoli. L’accesso avviene in maniera scaglionata mantenendo le distanze di sicurezza. L’organizzazione sarà curata da volontari della Protezione Civile comunale in collaborazione con la Protezione Civile regionale.

Ieri pomeriggio l’assessore alla protezione civile Stefano Foresi ha effettuato un ulteriore sopralluogo al Palaindoor per verificare lo stato della logistica per l’avvio dello screening. I primi 300mila test rapidi arriveranno da Lucca e saranno stoccati al centro logistico della Protezione civile di Passo Varano per poi essere distribuiti nelle varie cittá. Saranno oltre 80 gli operatori sanitari impegnati nello screening del palaindoor suddivisi su due turni. Non possono fare il tampone coloro che hanno sintomi che indichino un’infezione da Covid-19, chi è in malattia, in quarantena o in isolamento fiduciario, chi hagià prenotato l’esecuzione di un tampone molecolare, quelli che eseguono regolarmente il test per motivi professionali e i minori sotto i 6 anni.

