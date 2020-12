Screening di massa, parte il countdown: «Trecento test all’ora». Al Palaindoor turni di 12 ore al giorno e 20 postazioni: via il 18 dagli abitanti del Piano

ANCONA - Almeno 20 postazioni nella pancia del Palaindoor, che verrà interamente occupato, inclusa la pista di atletica. Due turni di lavoro a orario continuato, 8-14 e 14-20 con una quarantina di operatori sul campo per 10 giorni, in due finestre: 18-23 e 27-30 dicembre. Obiettivo: tamponare 300 persone all’ora e fino a 3000 in una giornata. La grande macchina dello screening di massa ha acceso i motori. Ma c’è da accelerare: ad Ancona, capofila del progetto pensato dalla Regione per tracciare la diffusione del Covid tra la popolazione, si parte tra meno di una settimana. È una corsa contro il tempo perché l’organizzazione è complessa e sono diversi i nodi da risolvere.

Se n’è discusso ieri nella riunione telematica tra Regione, Asur e i sindaci dell’Area vasta 2. Per il Comune di Ancona erano collegati gli assessori Stefano Foresi ed Emma Capogrossi, che lancia un appello ai cittadini: «Chi risulterà negativo al tampone non deve pensare di avere un passpartout e fare ciò che vuole - avverte -. La negatività al test non è un tana libera tutti: sarà fondamentale rispettare le precauzioni. L’operazione è molto laboriosa, noi saremo i primi a partire nelle Marche e faremo da apripista per le altre città, anche in funzione della percentuale di adesione all’iniziativa». Ma rispetto alla conferenza mattutina, in cui si era parlato di 100 tamponi all’ora, poche ore dopo lo scenari è cambiato: l’Asur ha alzato l’asticella dello screening collettivo, gratuito e su base volontaria, con l’obiettivo di effettuare 300 test all’ora.

Monitorare dai 70 agli 80mila anconetani sarebbe un successone. A seconda dei risultati, si comporteranno di conseguenza gli altri Comuni con più di 20mila abitanti nel target della prima fase. A Senigallia si dovrebbe partire il 6 gennaio allo stadio Bianchelli, mentre le altre città non hanno scelto una data e in certi casi nemmeno la location: il palazzetto dello sport a Fabriano (se non vi sono partite in programma, altrimenti la sede della Protezione civile), il PalaBaldinelli ad Osimo (ma è a Casenuove, fuori mano: in centro si pensa ai parcheggi Fornaci e San Carlo), il PalaBadiali a Falconara, il PalaTriccoli a Jesi. Ma come si recluteranno i volontari? Bella domanda. L’Asur ha suggerito un criterio: partire dai quartieri più popolosi. Ma bisognerà prenotarsi? E come? L’assessore Foresi ne discuterà con i tecnici informatici e l’ufficio anagrafe. Ad Ancona si partirà dai residenti del Piano: si pensa di procedere per vie, assegnando a ciascuna un orario di convocazione, magari seguendo un ordine alfabetico. Un super lavoro di preparazione, da svolgere in pochissimo tempo.

Andrà organizzata una campagna informativa con istruzioni sul sito web del Comune, da cui scaricare il modulo di accettazione e il foglio della privacy da precompilare. Si sta valutando anche un sistema informatico di prenotazione per scongiurare il rischio di assembramenti o, al contrario, di vuoti operativi. Va individuata, inoltre, la squadra che eseguirà i tamponi, fra personale Asur e volontari di Protezione civile, Croce Rossa, Università, Anpas, Oss e ordini professionali. Non tutti potranno sottoporsi allo screening aperto ai cittadini dai 6 anni in su (in caso di positività, il test rapido andrà confermato da un tampone molecolare): è escluso chi ha sintomi riconducibili al Covid (va contatto il proprio medico di base), chi è in malattia per altri motivi, chi è risultato positivo di recente, chi è in quarantena o in isolamento fiduciario, chi ha già prenotato un tampone molecolare, chi esegue regolarmente il test per motivi professionali e le persone ricoverate in strutture sanitarie o Rsa.

