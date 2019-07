Scossa di magnitudo 2.8 in Adriatico Allarme tra i bagnanti nelle Marche

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Una scosssa di magnitudo 2.8 è stata registrata in mare a pochi chilometri al largo della costa tra le province di Pesaro e Ancona.Una scossa distintamente sentita sui chilometri di litorale oggi affollati di bagnanti. Con tanti che hanno affollato i social in cerca di conferme e notizie. Secondo Ingv la scossa si sarebbe originata a circa 9 km di profondità. Al momento non sono stati segnalati danni a cose o persone.