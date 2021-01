Scoppia una violenta lite nell'appartamento dove abitano i rifugiati politici: feriti due giovani

ANCONA - Notte piuttosto movimentata con urla e grida e i residenti esasperati costretti a chiamare i carabinieri che sono intervenuti in via Santo Stefano all'angolo con via Montebello per i forti rumori che provenivano da un appartamento in cui abitano rifugiati politici in attesa di definire la loro situazione. Sul posto oltre all'automedica e la Croce Gialla anche i carabinieri con due giovani che dopo la rissa sono stati portati per tutti gli accertamenti del caso al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette.

