Scoppia una lite tra fratelli minacce e spinte in strada Nella zuffa pure le fidanzate

ANCONA - Su di giri e probabilmente sotto i fumi dell’alcol, hanno cominciato a litigare furiosamente davanti a un bar, nei pressi della farmacia dell’Aspio. Urla, minacce, spintoni, pugni. Le rispettive fidanzate sono intervenute per separarli, ma il tentativo pacificatore ha sortito l’effetto opposto: alla fine pure loro sono venute alle mani, insieme ad altri parenti. La zuffa in famiglia ha spaventato i vicini e li ha convinti a contattare il 112 perché la situazione stava degenerando. Soltanto l’arrivo dei carabinieri ha permesso di sedare la rissa furibonda, senza gravi conseguenze, per fortuna.