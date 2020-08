Scontro al Viale, vola dalla moto. Rianimato in strada, ragazzo di 21 anni è gravissimo

ANCONA - Un volo spaventoso. Un impatto micidiale. «Il casco è letteralmente esploso» racconta una testimone, la prima che ha chiamato il 118. A terra, lungo il Viale, in una pozza di sangue, c’era il giovane centauro, privo di sensi, circondato dall’espressione scioccata di decine di persone. Per fortuna un’infermiera fuori servizio, che passava proprio in quel momento, si è fermata per prestare i primi soccorsi: l’ha rianimato in mezzo alla strada, il ragazzo sembrava aver ripreso un minimo di conoscenza, ma all’ospedale di Torrette è arrivato con un codice rosso avanzato. Ora è tenuto in coma farmacologico e lotta per sopravvivere al gravissimo incidente.



Il dramma è piombato sul rione Adriatico nel tardo pomeriggio di ieri, attorno alle 19,20, quando Andrey C., 21enne anconetano, appassionato di motori e di calcio, in sella alla sua Hm 125, si è schiantato contro una Clio condotta da un 61enne residente in città. Lo scontro è avvenuto all’incrocio con via De Bosis. L’auto si stava immettendo sul Viale della Vittoria verso corso Amendola quando è stata colpita nella parte anteriore destra dalla moto, che procedeva lungo la corsia verso piazza Cavour. Nell’urto, violentissimo, il ragazzo è volato per alcuni metri per poi rovinare sull’asfalto. Il casco ha solo in parte attutito il colpo perché si è frantumato. Il frastuono tremendo ha messo in allarme decine di passanti.

Un’infermiera fuori servizio, come un angelo custode, si è subito fermata per aiutare il giovane che in pochi secondi ha perso conoscenza: ha praticato il massaggio cardiaco ed è riuscita a rianimarlo. In un primo momento dalla centrale operativa del 118 si era pensato di attivare l’eliambulanza: sarebbe dovuta atterrare sul campo in erba sintetica dello stadio Dorico, fresco di restyling, tant’è che erano stati chiamati i vigili del fuoco per tranciare i lucchetti dei cancelli. Ma quando il 21enne ha ripreso conoscenza, la missione di Icaro, che stava per prendere il volo dall’aeroporto di Falconara, è stata annullata. Sul posto sono intervenuti via terra i mezzi del 118 che hanno trasportato d’urgenza il paziente a Torrette, dove versa in gravissime condizioni. La polizia locale è intervenuta per gestire il traffico, andato subito in tilt, e per accertare le cause dell’incidente.

