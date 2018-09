Scontro tra scooter e un'auto Frattura della gamba per un uomo di 35 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Chi ha assistito all'incidente per un po' è rimasto senza fiato e ha temuto il peggio. Scontro poco dopo le 19 tra un'auto e uno scooter in via della Montagnola in cui è rimasto ferito un uomo di 35 anni. Immediati i soccorsi: sul posto la Croce Gialla con l'uomo che è stato portato all'ospedale di Torrette con la frattura ad un arto inferiore.