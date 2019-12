Scontro tra scooter e auto: centauro di 80 anni cade, portato all'ospedale di Torrette

ANCONA - Stava muovendosi lungo via Marconi alle 16,30 quando in sella ad una moto si è scontrato con un'auto. L'uomo, un ottantenne, è caduto a terra riportando alcune ferite: sul posto immediato l'intervento della Croce Gialla che ha portato l'uomo al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette per tutti i controlli del caso.

