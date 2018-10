Scontro tra quattro auto sulla variante Sei persone ferite, traffico nel caos

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FALCONARA - Un altro incidente sulla variante, una sequenza di scontri che si allunga ulteriormente. E anche stavolta - confermare la sempre più forte necessità di un intervento per mettere in sicurezza la viabilità - l'incidente si è verificato poco distante dalla Caffetteria - prima della galleria Barcaglione - in direzione sud. Dinamica dello schianto in corso di accertamento da parte della polizia stradale di Jesi: coinvolte quattro automobili con sei persone che sono rimaste ferite nello schianto ma nessuna di questa - per fortuna - in modo serio.Il traffico è subito andato in tilt, anche nella direzione opposta si sono create lunghe file con alcuni automobilisti che tra gimkane e peripezie sono riusciti a tornare indietro. Stando ad alcune voci raccolte il conducente di un'auto dovrebbe aver perso il controllo della propria macchina per una distrazione o forse per il rumore delle strisce che dividono la carreggiata cher l'avrebbe disorientato. Difficoltoso anche l'intervento del 118 che ha soccorso le sei persone rimaste ferite portandole al pronto soccorso di Torrette, quattro di queste in codice giallo, due in codice verde con la viabilità che di minuto in minuto si è fatta sempre più precaria. Da Torrette per cercare di riportare gradualmente alla normalità la situazione non si può raggiungere la superstrada, uniche soluzioni disponibili quelle per Agugliano-Polverigi o per il casello dell'A14. Solo pochi minuti prima delle 23 la viabilità è cominciata a migliorare anche se ancora restano code e rallentamenti.