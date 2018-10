Scontro tra due auto Portati in ospedale un uomo e una donna

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Tamponamento tra due auto e successivo frontale zona Pinocchio intorno alle 13. Hanno riportato ferite ma non sono in gravi condizioni una donna 45 anni e uomo portati per tutti gli accertamenti del caso all'ospedale di Torrette. Sul posto la Croce Gialla di Ancona e la polizia municipale.