Scontro tra due auto all'incrocio: un ferito e traffico in tilt a Torrette

ANCONA - Traffico in tilt ieri pomeriggio a Torrette per un incidente avvenuto intorno alle 17,30 all’incrocio semaforico tra via Esino e via Conca. Una Fiat Idea che svoltava verso via Esino ha urtato una Mercedes e un’Opel Astra planando sopra la prima auto. Ferito in modo non grave il conducente della Fiat. Sul posto 118, vigili del fuoco e polizia locale.