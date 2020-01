Scontro tra auto e scooter: donna di 48 anni portata in ospedale

ANCONA - Un altro incidente lungo le strade di Ancona. Intorno alle 13 scontro in piazzale della Libertà tra uno scooter che usciva dalla galleria del Risorgimento per dirigerso verso il Piano e un'auto che usciva dal distributore di benzina. La donna di 48 anni è stata portata all'ospedale di Torrette, le sue condizioni non sembrano destare preoccupazione: sul posto oltre alla Croce Gialla ache la polizia stradale e i carabinieri.

