Auto e moto si scontrano nella notte lungo il Viale Feriti due giovani studenti

ANCONA - incidente nella notte tra sabato e domenica lungo il viale della Vittoria, proprio davanti allo stadio Dorico. Due studenti minorenni che erano in sella a una moto e sono andati a finire contro una Volkswagen Polo guidata da un oculista, che proprio in quel momento si era immesso nella carreggiata principale. I due giovani anconetani, uno di sedici anni e l’altro quasi maggiorenne, si sono rialzati con le proprie gambe dopo lo schianto: più lo choc che le ferite riportate, ma per precauzione si sono fatti visitare al pronto soccorso di Torrette, dopo essere stati raggiunti dai genitori e dagli amici. Illeso, invece, l’oftalmologo che era al volante dell’auto e ha contattato subito il 118.