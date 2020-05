Ancona, scontro mortale all'uscita della galleria. L'85enne in scooter viene travolto da un motociclista

ANCONA - E’ morto davanti alla chiesa della Misericordia, fuori dalla galleria del Risorgimento, travolto da una moto. L’impatto, tremendo, non gli ha dato scampo: è volato dal suo scooter e ha battuto violentemente a terra. Il casco, che indossava regolarmente, non è bastato a salvargli la vita, né ci sono riusciti i soccorritori del 118 che hanno tentato di rianimarlo. Tutto drammaticamente inutile. E’ morto sul colpo Giuseppe Emanuele Bocchieri, 85 anni. Lo straziante compito di riconoscerlo, mentre un lenzuolo bianco lo difendeva dai flash spietati degli immancabili curiosi, è toccato alla figlia, scoppiata in un pianto dirotto quando ha visto il corpo esanime del papà. Chi lo ha investito, un 46enne anconetano (R.D.F. le iniziali) è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Torrette, dov’è arrivato in codice rosso, ma non sarebbe in pericolo di vita, anche se ha riportato una brutta frattura alla gamba e numerosi traumi. © RIPRODUZIONE RISERVATA