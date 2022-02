ANCONA - Un altro incidente lungo le strade del capoluogo con la Croce Gialla che è intervenuta questa mattina intorno alle 10,30 in via Grandi per soccorrere due automobilisti rimasti feriti dopo uno scontro: sono stati portati al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette una donna di 58 anni e un uomo di 46, per fortuna le loro condizioni non destano comunque preoccupazione.

