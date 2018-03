Scontro a Gallignano È in Rianimazione il più piccolo dei fratelli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Ha riportato un trauma cranico e varie fratture uno dei bambini coinvolti nello spaventoso frontale tra due auto avvenuto domenica alle 13,30 a Gallignano. Il piccolo di 8 anni è ricoverato nel reparto di Rianimazione del Salesi in prognosi riservata, anche se non sarebbe in pericolo di vita. Secondo la ricostruzione della polizia municipale, si trovava a bordo di una Ford Fiesta insieme agli altri tre fratelli di 14, 16 e 19 anni, con quest’ultimo alla guida. In contrada Santa Palazia la loro auto si è scontrata frontalmente con una Fiat Punto su cui viaggiavano moglie e marito di 63 e 60 anni. Sono in tutto 6 i feriti portati a Torrette, non gravi, ad eccezione dello sfortunato bimbo di 8 anni.