Paura sulla Flaminia per uno scontro frontale Soccorse 4 persone

ANCONA - Scontro sulla Flaminia, altezza di Torrette. Per causa in corso di accertamente si sono scontrate frontalmente due auto. Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza le vetture coinvolte nell'incidente, una tra l'altro è alimentata a gas Gpl. Quattro le persone ferite, trasportate al pronto soccorso dal 118. Rallentato durante le operazioni di soccorso e rimozione delle auto il traffico ha subito un leggero rallentamento.