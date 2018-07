Scontro frontale sotto la galleria: conducenti feriti paura per una bimba

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Questo pomeriggio intorno alle 17 i vigili del fuoco sono intervenuti ad Ancona sotto la galleria della Montagnola per un incidente stradale. Per cause in fase di accertamento si sono scontrate frontalmente due auto. I vigili del fuoco hanno prestato soccorso ad un uomo e una donna che erano alla guida e una ragazzina trasportata affidandole al personale del 118, successivamente hanno messo in sicurezza lo scenario dell’incidente. Il traffico in galleria ha subito rallentamenti.