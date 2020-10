ANCONA - Un altro incidente in via Esino: scontro frontale questo pomeriggio tra due auto, di cui una della polizia municipale con due persone (un uomo di 44 anni e una ragazza di 22) portati per tutti gli accertamenti del caso con un codice di media gravità al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette. Sul posto l'automedica, la Croce Gialla, i carabinieri ed anche i vigili del fuoco.

