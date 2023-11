Scontro tra due auto per una mancata precedenza: donna di 40 anni portata in ospedale

ANCONA - Un altro incidente sulle strade del capoluogo: nel pomeriggio di oggi (lunedì 6 novembre) scontro tra due auto per una mancata precedenza in via Passo Varano all'altezza dell'incrocio con via Tavernelle. Immediato l'intervento della Croce Gialla che ha portato una donna di 40 anni all'ospedale di Torrette per tutti gli accertamenti del caso, sul posto anche due volanti della Questura e la polizia muncipale.