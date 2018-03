Scontro tra due auto: donna di 60 anni â€‹portata a Torrette dalla Croce Gialla

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Scontro tra due auto intorno alle 14 in via Benedetto Croce con una donna di 60 anni portata in ospedale per tutti gli accertamenti del caso anche se le sue condizioni non appaiono gravi. Sul posto per ricostruire la dinamica dell'incidente i vigili urbani di Ancona, la donna è stata portata grazie all'intervento della Croce Gialla a Torrette.