Un altro scontro in via Conca: un uomo portato in ospedale dopo l'incidente tra due auto

ANCONA - Una sequela senza fine: ennesimo incidente in via Conca a Torrette. Due i veicoli coinvolti: a finire in ospedale per un trauma alla regione cervicale un uomo di 55 anni. Immediato l'intervento: sul posto un mezzo della Croce Gialla di ancona. Le condizioni del ferito portato all'ospedale di Torrette non destano particolari preoccupazioni. Sul posto per la gestione del traffico anche una pattuglia della polizia locale.

